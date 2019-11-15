ترامب ينشر نص مكالمته مع زيلينسكي التي أجراها في أبريل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أصدر البيت الأبيض نسخة منقحة لمكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني المنتخب آنذاك فولوديمير زيلينسكي في نيسان/ أبريل.

ويشار إلى أن زيلينسكي يعد شخصية محورية في التحقيق الخاص باتهام ترامب بالتقصير في واشنطن.

وكانت ماشا يوفانوفيتش، السفيرة المعزولة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا، تدلي بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في إطار هذا التحقيق عندما أصدر البيت الأبيض مسودة النص.

وكان البيت الأبيض أصدر في وقت سابق مكالمة هاتفية مع زيلينسكي قال فيها ترامب إنها لم تظهر أي مخالفات.

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ويقول خصومه إنها تظهر دليلا على أن الرئيس كان يضغط على أوكرانيا لكشف معلومات سلبية عن منافسه السياسي المحلي جو بايدن.

ويزعم الديمقراطيون أن الرئيس الجمهوري أساء استخدام سلطة منصبه لصالح حملته الرئاسية الأمريكية.