شكرا لقرائتكم ترمب يرد على الديمقراطيين بنص مكالمته مع رئيس أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة ملخصاً لنص مكالمة أجراها في أبريل نيسان هنأ فيها الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا حينئذ فولوديمير زيلينسكي، وذلك في أحدث جولة من كفاح البيت الأبيض للرد على تأكيدات الديمقراطيين بأن ترمب أساء استخدام سلطته الرئاسية.

محور التحقيق الذي يقوده مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون هو اتصال آخر بين ترمب وزيلينسكي يوم 25 يوليو تموز.

مضمون المكالمة بين ترمب ورئيس أوكرانيا نشرت سابقا

مضمون المكالمة بين ترمب ورئيس أوكرانيا نشرت سابقا

وفي المكالمة طلب ترمب من الرئيس الأوكراني أن يقدم له "خدمة" وأن يبحث في تصرفات نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله.

وفي المكالمة الأولى يهنئ ترمب زيلينسكي بانتخابه، ولا يأتي على ذكر بايدن ولا الفساد، إلا أنه يشير فيها إلى أنه استضاف يوما ما مسابقة ملكة جمال العالم في أوكرانيا.

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وفي سبتمبر الماضي، أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، التي نشرها البيت الأبيض أن دونالد ترمب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.

مضمون المكالمة الأزمة

وقال ترمب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعاً أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".

مضمون المكالمة بين ترمب ورئيس أوكرانيا (نشرت في سبتمبر الماضي)

واقترح ترمب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأميركي بيل بار.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر وقتها أن المكالمة الهاتفية كانت ودية وملائمة تماما، وأنه لم يمارس "أي ضغط" على زيلينسكي.

كما وصف في تغريدة لاحقة تحقيق مجلس النواب بأنه "حملة اضطهاد تافهة" .