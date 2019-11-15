شكرا لقرائتكم استدرجته امرأة بعباءة.. خطف محامٍ عراقي أمام الملأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثقت كاميرا مراقبة لحظة اختطاف محامٍ في محافظة ميسان، شرق العراق، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

وأظهر الفيديو المحامي علي جاسب حطاب وهو يقف على قارعة الطريق لتأتي امرأة ترتدي عباءة سوداء تغطيها بالكامل وتقف للحديث معه لدقائق قبل أن تقف سيارة سوداء ويترجل منها أشخاص ليقتادوا حطاب إلى جهة مجهولة، وتلحقه السيدة في سيارة أخرى.

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وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد انتفاضة شعبية منذ حوالي 45 يومياً احتجاجاً على تفشي الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

وآخر هذه العمليات اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة العراقية بغداد، قبل أيام.

وكان ناشطون عراقيون تداولوا سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء ناشطين في الاحتجاجات التي أوقعت ما يفوق 300 قتيل.