اكتشاف "كارثة" تحت بطن امرأة حامل

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-twitter المرأة التي زعمت أنها حامل

واكتشف مسؤولو الجمارك الأرجنتينيون، أن المرأة لم تكن تحمل طفلا، بل 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، تحاول تهريبها عبر الحدود متظاهرة أنها في أشهر الحمل الأخيرة.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن السيدة اعتقلت في نقطة تفتيش تابعة للشرطة، بمنطقة تعرف باسم "فالي دي أوكو قرب الحدود بين الأرجنتين وتشيلي.

وبعد التحقيق معها، صرحت المرأة المهربة أنها كانت متوجهة إلى منطقة باتاغونيا الحدودية.

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ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، صور المرأة في حسابها على "تويتر"، وقالت إن الموقوفة "صنعت بطنا من العجين، وخبأت داخله المخدرات - القنب الهندي".

وذكرت أن المرأة أرجنتينية الأصل، وكانت مرفوقة برجل، جرى اعتقاله أيضا، بعدما كان بدوره يحاول تهريب كمية من المخدرات.

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