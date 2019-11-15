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اكتشاف "كارثة" تحت بطن امرأة حامل

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المرأة التي زعمت أنها حامل دبي - بواسطة محمد فارس © Other-twitter المرأة التي زعمت أنها حامل لاحظ الضباط شيئا "غير طبيعي" في بطن امرأة حامل، فأصروا على توقيفها وإخضاعها لتفتيش دقيق في نقطة حدودية بين الأرجنتين وتشيلي.

واكتشف مسؤولو الجمارك الأرجنتينيون، أن المرأة لم تكن تحمل طفلا، بل 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، تحاول تهريبها عبر الحدود متظاهرة أنها في أشهر الحمل الأخيرة.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن السيدة اعتقلت في نقطة تفتيش تابعة للشرطة، بمنطقة تعرف باسم "فالي دي أوكو قرب الحدود بين الأرجنتين وتشيلي.

وبعد التحقيق معها، صرحت المرأة المهربة أنها كانت متوجهة إلى منطقة باتاغونيا الحدودية.

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ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، صور المرأة في حسابها على "تويتر"، وقالت إن الموقوفة "صنعت بطنا من العجين، وخبأت داخله المخدرات - القنب الهندي".

وذكرت أن المرأة أرجنتينية الأصل، وكانت مرفوقة برجل، جرى اعتقاله أيضا، بعدما كان بدوره يحاول تهريب كمية من المخدرات.

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من Layalina 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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