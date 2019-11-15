طائرة إغاثة كويتية محملة بالأدوية تتجه إلى السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الجمعة، إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان، وعلى متنها عشرة أطنان من الأدوية وحليب الأطفال، لإيصالها للشعب السوداني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج - في تصريح صحفي - إن المساعدات الإغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية، بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

الجابر الصباح.

وأشار المعراج إلى تعرض السودان في أغسطس الماضي إلى سيول في عدد من الولايات، تسببت في نزوح كبير وأضرار فادحة بالممتلكات، موضحا أنه سيتم التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني، لإيصال الأدوية إلى المستشفيات بشكل عاجل، والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الأيام المقبلة.

