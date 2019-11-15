أكد المكتب الإعلامي لرئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، أن "ما أوردته محطة الـ"MTV" على موقعها الإلكتروني لم يكن نتيجة تصريح أعطاه الوزير، بل نتيجة أجواء إعلامية على خلفية دردشة صحفية حول الأوضاع، وبالتالي فإن ما ورد يفتقد الى الكثير من الدقة في العناوين والتفاصيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب باسيل الإعلامي: ما أوردته الـ"MTV" يفتقد الى الكثير من الدقة في العناوين والتفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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