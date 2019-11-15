منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤثر تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسط

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤثر تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلّب وممطر حتى مساء يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصةخلال الليل في المناطق الداخلية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط لحبات البرد.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجرا في المناطق الداخلية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يبدأ ​الطقس​ بالتحسّن التدريجي اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبداية انخفاض الرطوبة ​النسبية​.