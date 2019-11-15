مانشستر سيتي يفلت من عقوبة أوروبية قاسية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أفلت من تلقي عقوبة قاسية على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي كان مهددًا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بسبب اتهامه بالالتفاف حول قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المان سيتي نجا من العقوبة الكارثية، لكن النادي السماوي سيتعرض لغرامة مالية فقط من قبل اليويفا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقًا في آذار/مارس الماضي عقب ما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية، أن ملاك السيتي ضخموا من اتفاقات الرعاية للتماشي مع متطلبات اللعب المالي النظيف.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها بواسطة مؤسسات تابعة للملاك.