لفتت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هذه الثورة العفوية خرجت من وجع الناس. خرجت من تعبهم ورغبتهم بصناعة بلد افضل لهم ولأولادهم".
وقالت: "لا تحاولوا تسييسها، ولا تحاولوا ان تركبوا على ضهرها"، معتبرة ان "ممارساتكم الميلشياوية معروفة ومكشوفة وذكرتنا بتصرفاتكم أيام الحرب السوداء، والشعب الذي ثار بوجههم كلهم ثار بوجهكم أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: لا تحاولوا تسييس هذه الثورة العفوية التي خرجت من وجع الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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