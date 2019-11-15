سكاف: لا تحاولوا تسييس هذه الثورة العفوية التي خرجت من وجع الناس

لفتت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هذه ​الثورة​ العفوية خرجت من وجع الناس. خرجت من تعبهم ورغبتهم بصناعة بلد افضل لهم ولأولادهم".

وقالت: "لا تحاولوا تسييسها، ولا تحاولوا ان تركبوا على ضهرها"، معتبرة ان "ممارساتكم الميلشياوية معروفة ومكشوفة وذكرتنا بتصرفاتكم أيام الحرب السوداء، والشعب الذي ثار بوجههم كلهم ثار بوجهكم أيضا".