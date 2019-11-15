علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "المشاورات التي تسارعت في الساعات الاخيرة، كانت قد لامست بعض الإيجابيات التي يمكن ان تفضي الى ولادة حكومية في وقت قريب جداً".
وتوقّعت مصادر بعبدا "توجيه الدعوى للاستشارات النيابية الملزمة اليوم"، مرجّحة أن "يكون موعدها غداً أو بعد غد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا توقعت عبر "الجمهورية" الدعوة للإستشارات النيابية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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