مصادر بعبدا توقعت عبر "الجمهورية" الدعوة للإستشارات النيابية اليوم

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "المشاورات التي تسارعت في ​الساعات​ الاخيرة، كانت قد لامست بعض الإيجابيات التي يمكن ان تفضي الى ولادة حكومية في وقت قريب جداً".

وتوقّعت مصادر ​بعبدا​ "توجيه الدعوى للاستشارات النيابية الملزمة اليوم"، مرجّحة أن "يكون موعدها غداً أو بعد غد".