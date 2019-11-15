شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة: محاكمة 5 آلاف شخص بينهم 168 طفلاً بتهمة إهانة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن السلطات فى تركيا تحقق مع مسئول بوزارة التربية والتعليم، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن التحقيق جرى مع نائب مدير التعليم فى مدينة زونجولداك، مراد كابيجى، على خلفية مشادة له مع رئيس فرع نقابة اتحاد العاملين فى المؤسسات التعليمية فى المدينة سعد الدين دادا.

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وأشارت صحيفة زمان، إلى أن القصة تعود إلى شهر يونيو الماضى، عندما نظمت مديرية التعليم في مدينة زونجولداك، اجتماعًا فى أحد ثانويات الأئمة والخطباء، بحضور رئيس فرع نقابة اتحاد العاملين في المؤسسات التعليمية فى المدينة، سعد الدين دادا، و7 من مدراء المدارس فى المدينة، حيث إن سعد الدين دادا تأخر عن موعد الاجتماع لمدة دقيقتين، مما أدى إلى منع دخوله بتعليمات من نائب مدير التعليم فى مدينة زونجولداك، مراد كابيجى، لتبدأ بعد ذلك مشادة بينهما، وصلت فيما بعد إلى تقدُّم مدير فرع التعليم في المدينة، أوزكان بويراز، ببلاغ أمام النيابة العامة ضد مراد كابيجى، يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية رجب أردوغان.

وأوضحت الصحيفة، أن وزارة التعليم التركية من جانبها كلفت مفتشين بالتحقيق فى الواقعة، كما قامت النيابة العامة فى المدينة بفتح تحقيق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية أردوغان، وإهانة القيم الدينية.

وتابعة الصحيفة التركية المعارضة، أنه فى تركيا، حققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رقمًا قياسيًا خلال عام 2018 لتتجاوز 5 آلاف قضية، حيث ارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان فى عام 2018 إلى 26 ألفًا و115 بزيادة عن عام 2017 الذى كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفًا و539 فى عام 2017، والعام الماضى تم محاكمة 5 آلاف و223 شخصًا من بينهم 168 طفلاً خلال عام واحد.