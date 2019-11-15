شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تناقش 18 طلب إحاطة الأسبوع المقبل.. أبرزها أزمة الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، عددًا من الاجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة فى مختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالزراعة وقضايا الفلاح، وهى:

1. مغالاة وزارة الموارد المائية والرى فى تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والرى وازدواجية التحصيل فى بعض المناطق.

2. المغالاة فى تقدير أسعار تقنين الأراضى الزراعية والسكنية فى مراكز شمال محافظة الشرقية.

3. عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ الأحكام القضائية لتثبيت عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا.

4. عدم انضمام مصر لمنظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط (EPPO) للحصول على الدعم الفنى والتقنى لأنظمة الصحة النباتية الوطنية ودعم صادرات مصر الزراعية.

5. تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الرقابة على المبيدات بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية نظرًا لانتشار بيع مبيدات منتهية الصلاحية.

6. فرض غرامات على الزراع رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية ما حملهم خسائر فادحة.

7. المطالبة بإحلال وتجديد الكبارى الواقعة بقرية شربين - محافظة الدقهلية.

8. عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الرى للأراضى الموجودة فى النهايات والتى نفذ مشروع تطوير الرى بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.

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9. بشأن تطوير القناطر الخيرية.

10. قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الرى المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله.

11. الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الرى الحقلى.

12. كيفية التعامل الرحيم مع ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة فى الشوارع وتقديم الحلول المناسبة.

13. العراقيل التى تضعها وزارة الموارد المائية والرى أمام تنفيذ مشروعات النفع العام بأملاك الرى والمغالاة فى تقدير أسعارها.

14. تعنت وزارة الرى فى نقل الإشراف الإدارى لمخلفات ترعة الخندق الشرقى إلى محافظة البحيرة لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

15. تعنت وزارة الموارد المائية والرى فى الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية بناحية قرية أوسين الحجر على قطعة أرض تم التبرع بها من أحد المواطنين.

16. المطالبة بضرورة تنفيذ التغطيات على بعض المصارف المارة داخل الكتلة السكنية حفاظًا على صحة المواطنين.

17. قرار وزير الموارد المائية والرى بوضع شروط تعجيزية لتغطية المجارى المائية ما يزيد من آثار التلوث البيئى نتيجة إلقاء المخلفات بها.

18. ارتفاع منسوب مياه مصرف بركة صحن العبد مما أدى لغرق حوالى 4000 فدان بمنطقة النوبارية محافظة البحيرة.