بوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا في يوم النصر

الجمعة 15 نوفمبر 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يأمل أن يزور نظيره الأمريكي دونالد ترامب موسكو في عيد النصر في التاسع من مايو/أيار العام المقبل.



وأضاف بوتين، في تصريحات له، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن، وعادة ما يستخدم بوتين المناسبة لاستعراض العتاد العسكري لبلاده.

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وتابع، إنه سيكون من "الصواب" أن يحضر ترامب مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية حتى رغم أنه سيكون وقت الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يفكر في حضور الحدث بعد أن تلقى دعوة من الكرملين.