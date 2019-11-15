عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قطع طرق شمالي بيروت.. ودعوة لتظاهرة أحد الشهداء

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

قام آلاف المحتجين، ليل الخميس الجمعة، بقطع الطريق الرئيسي (الأوتوستراد) مجددا في منطقة جل الديب شمالي العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني.



وافترش المئات منتصف الطريق رافضين إعادة فتحه، مؤكدين سلمية تحركاتهم وبوقوفهم إلى جانب الجيش.

وأشعل المحتجون الإطارات وسط الطريق رافضين مغادرة الشارع، وحصل تدافع لأكثر من مرة بين الجيش والمتظاهرين وسط حال من التوتر الشديد، استخدم فيها الجيش العصي لتفريق بعض المحتجين، وبعدها تراجع الجيش إلى نقاط خلفية مع تضاعف أعداد المحتجين.

Advertisements

وندد المحتجون بطرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المرتقبة في لبنان، معتبرين أنه جزء من المنظومة السياسية وتدور حوله شبهات فساد.

وفي منطقة الزلقا شمالي بيروت، يحاول المحتجون مرارا وتكرارا قطع الطريق الرئيسي، فيما يقوم الجيش اللبناني بمنعهم وبتوقيف السيارات التي تحاول إغلاق الشارع.

ويطالب المواطنون الجيش اللبناني بعدم استخدام القوة المفرطة وحماية المتظاهرين السلميين، كما يطالبوا وسال الإعلام بتغطية تحركاتهم خوفا من استخدام العنف وفض الاعتصام بالقوة مع القوى الأمنية مع توقف التغطية المباشرة.