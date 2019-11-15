شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش طلبات بشأن مشكلة رفع القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، عددًا من الاجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة، منها ما يخص أراضى الأوقاف، واستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب إحاطة بشأن رفع القيمة الإيجارية للأرض المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ضعف المبلغ الذى كان يدفعه المستأجر للأرض من قبل، وآخر حول الموافقة على استبدال 5 أفدنة بمنشأة دياب من هيئة الأوقاف لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحى لقرى مركز ومدينة بنها.

وتواصل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعاتها يومى الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

وكانت اللجنة فى آخر اجتماع لها، قررت تشكيل لجنة فرعية للنظر فى اختصاصات المدير التنفيذى لهيئة الأوقاف، وذلك بعدما نص مشروع القانون على استبدال مدير عام الهيئة بالمدير التنفيذى، ليصبح نص المادة بعد التعديل: "يكون للهيئة مدير عام بالدرجة المالية، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة".