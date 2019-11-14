كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيفري" يكشف عن وجود خلاف في الآراء خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وكانت تركيا، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن بدأ ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن تركيا سترسل أعضاء تنظيم داعش الأسرى إلى بلدانهم الأصلية، واشتكى من تقاعس الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
كما قال عن ترك أوروبا لتركيا للتعامل مع السجناء وحدها، "هذا غير مقبول لنا، وسوف نرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم".
اعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش، الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي، بعد أن شنت توغلًا عسكريًا هناك.
وأوضح قائد الشرطة التركية، في وقت سابق، أنه تم اعتقال 100 شخص في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن التنظيم كان يخطط لشن هجوم.
وقال قائد الشرطة محمد أكتاس، يوم الأربعاء الماضي، إن المشتبه بهم اعتقلوا في 26 غارة عبر 21 مقاطعة، حيث أنه يزعم علي استعدادهم لهجوم محتمل ليتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.