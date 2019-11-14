كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيفري" يكشف عن وجود خلاف في الآراء خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، مساء اليوم الخميس، عن وجود خلاف في الآراء خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بشأن ما إذا كان يجب إعادة معتقلي داعش إلى دولهم الأصلية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وكانت تركيا، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن بدأ ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم.