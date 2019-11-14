أوكرانيا ترفض الربط بين التحقيق حول بايدن والمساعدات الأمريكية

أعلنت أوكرانيا، الخميس، رفضها أي صلة بين تقديم المساعدات الأمريكية لكييف وطلب الرئيس دونالد ترامب التحقيق حول جو بايدن، وذلك في أعقاب جلسات الاستماع العامة حول هذه المسألة في الكونجرس.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو للصحفيين إن "سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي جوردن سوندلاند لم يتحدث إلينا وبالتأكيد ليس معنيا بوجود صلة بين المساعدة والتحقيق".

ونقلت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا عنه قوله: "لم أشاهد مطلقا أي صلة مباشرة بين التحقيق والمساعدة العسكرية".

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وأمس الأربعاء، بعد 6 أسابيع من جلسات الاستماع المغلقة تابع الديمقراطيون جلسات الاستماع العلنية في الكونجرس.

وقال شاهدهم الرئيسي، السفير الأمريكي، بحكم الأمر الواقع لدى أوكرانيا وليام تايلور، في جلسات الاستماع إن السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردن سوندلاند أخبره في سبتمبر/أيلول بأن دفع الأموال كان "مشروطا" بفتح تحقيق حول بايدن.





ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.

وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر/أيلول تحقيقا لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب.