ملك أفريقي يصرف ملايين الدولارات على 17 زوجة

واجه ملك مملكة ”إسواتيني“ انتقادات لاذعة؛ بسبب إهداره ملايين الدولارات على أسطول من السيارات الفخمة من أجل زوجاته البالغ عددهن 14 زوجة، في الوقت الذي يعاني فيه شعبه من الفقر.

وكشفت التقارير أن الملك ”مسواتي الثالث“، وبلغ من العمر 51 عامًا، استورد 19 سيارة من طراز ”رولز رويس“ إضافة إلى 120 سيارة أخرى ”بي إم دبليو“ كهدايا لزوجاته ووالدته، بقيمة تراوح 17 مليون دولار.

وحسبما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يواجه الملك حاليًا اتهامات بتبذير أموال شعبه الفقير، والذي يجني في المتوسط 141 دولارًا فقط في الشهر.

ويأتي تبذير الملك لملايين الدولارات وسط ما تشهده البلاد من احتجاجات عديدة تندد بإسراف ”مواسيتي“ لمال الشعب، الذي يعاني من الفقر بينما يستمتع الملك بثرائه.

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ورصد شهود عيان لم يُكشف عن هويتهم، تحميل سيارات ”بي إم دبليو“ على ناقلة عبر الحدود في جنوب أفريقيا.

وبالإضافة إلى الغضب الشعبي، واجه الملك انتقادات لاذعة من بعض السياسيين أيضًا، إذ وصف السياسي المعارض ”واندالي دلودلو“ الملك بمواصلة ”تدليل نفسه وعائلته“

وقال: ”يعد هذا عرضًا صارخًا للغطرسة والتجاهل التام لمشاعر فقراء إسواتيني من قِبل الملك، وحتى وصفه بذلك ليس كافيًا، فهو يتجاهل الشعب بكل صراحة، ويثبت للجميع أنه هو من يمثل القانون“.

وأضاف: ”يستمر الملك المخزي في تدليل نفسه وعائلته، غافلين تمامًا عن عدد لا يحصى من المشاكل التي يعاني منها الأشخاص الذين يدعي أنه يرعاهم“.