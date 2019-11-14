وكالة الإمارات للفضاء تُشارك فى معرض دبى للطيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وكالة الإمارات للفضاء تشارك فى معرض دبى للطيران

الخميس 14 نوفمبر 2019

تشارك وكالة الإمارات للفضاء، فى فعاليات "معرض دبى للطيران 2019" الذى يستضيفه "مطار آل مكتوم الدولى" خلال الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر الجارى بهدف تعزيز حضورها الدولى والتعريف بمشاريعها الحالية وخططها المستقبلية.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تهدف الوكالة من خلال المشاركة فى النسخة الثالثة من المعرض إلى التعريف بآخر مستجدات القطاع الفضائى فى الدولة خاصة بعد المهمة الناجحة لأول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية واقتراب موعد إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الدولية والشركات العالمية المشاركة في المعرض.

وستشارك الوكالة من خلال مجموعة كبيرة من المسؤولين والمهندسين المتخصصين في عدد من المحاضرات وجلسات العمل التفاعلية كما تنظم على هامش المعرض فعاليتى "المرأة فى الفضاء" و"حوار التكنولوجيا" التى ستستضيف عدد من الخبراء والمختصين وصناع القرار في قطاع الفضاء العالمي.

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وتستضيف " وكالة الإمارات للفضاء " على هامش المعرض اجتماعات "الحوار العربي الرابع للتعاون الفضائي" الذى يعقد على مدى يومين ويستقطب الدول الأعضاء في المجموعة العربية للتعاون الفضائي للبحث في الهيكل التنظيمي للمجموعة ومستجدات القمر الصناعي العربى 813 و تعزيز المشاركة العربية في المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابى مدير عام الوكالة أهمية المشاركة فى المعرض كونه يعتبر من أكبر معارض الطيران على مستوى المنطقة والعالم حيث يمثل فرصة للتأكيد على التزامنا بدعم نمو قطاع الفضاء في العالم وتعزيز وتطوير علوم الفضاء والتعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات والمعارف.

وأشار إلى أن المشاركة في النسختين السابقتين من المعرض أسهمت في إبراز الدور المحورى للوكالة في تنمية قطاع الفضاء على مستوى الدولة والمنطقة.

كما توقع الأحبابي أن يشهد الجناح الأسبوع المقبل إقبالاً واسعاً واهتماماً كبيراً من قبل زوار المعرض وذلك في ظل الإنجازات الكبيرة والمشاريع المتميزة التي تعمل عليها وأطلقتها الوكالة مؤخراً.

يذكر أن هذه المشاركة هي الثالثة للوكالة في فعاليات المعرض منذ تأسيسها عام 2014 لتعمل على تنظيم ودعم ورعاية قطاع الفضاء الوطني في دولة الإمارات بما يشمل المشاريع والمهمات الفضائية للدولة إضافة إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بالقطاع وتعزيز الاستثمار الفضائي والمساهمة في دعم الاقتصاد المعرفي فضلاً عن دورها في إصدار تشريعات وقوانين قطاع الفضاء الوطني وتعزيز مكانة الدولة في المجالات الفضائية على مستوى العالم.