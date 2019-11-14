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مقتل وإصابة 47 عراقياً فى تظاهرات بغداد

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اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 47 عراقيا فى تظاهرات بغداد

الخميس 14 نوفمبر 2019

مقتل وإصابة 47 عراقياً فى تظاهرات بغداد

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الخليج 365_وكالات

أفاد شهود عيان بأن مصادمات عنيفة اندلعت، اليوم الخميس، بين القوات الأمنية والعراقية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد أوقعت في حصيلة أولية قتيلين اثنين ونحو 45 مصابا.

طلاب المدارس شاركوا اليوم بالتظاهرة، وقاموا بقذف سيارة إطفاء بالحجارة، مما دفع القوات الأمنية لعبور حاجز خرساني لتفريقهم، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب بحالات اختناق في صفوف الطلاب".

وذكر الشهود، أن "متظاهرين على الأقل قتلا، وأصيب نحو 45، آخرين خلال المصادمات وسط حالة من الكر والفر في الساحة التي تربط جسر السنك بساحة التحرير".

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