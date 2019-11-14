وناس مرشح للعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة "الفيولا"

بات الجزائري آدم وناس، مهاجم نيس الفرنسي، مرشحا بقوة لتجديد العهد مع الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.

وكشف موقع "فيولا نيوز"، المتخصص في متابعة أخبار نادي فيورنتينا، أن إدارة الفريق تدرس بجدية فكرة استعارة الجناح الجزائري في النصف الثاني من الموسم الحالي على سبيل الإعارة، مع تعويض نادي نيس في المبلغ الذي دفعه لنابولي في الميركاتو الصيفي الأخير، والمقدر بـ22.2 مليون يورو، عندما تعاقد مع اللاعب لفترة موسم واحد.

ويبحث بطل إيطاليا في مناسبتين عن تقوية صفوفه بلاعبين مميزين في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تحسبا لمنافسات النصف الثاني من الموسم الحالي.



وتجدر الإشارة إلى أن "الفيولا" يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة و4 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

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ولم يقدم الجناح الجزائري مستويات قوية في تجربته الفرنسية الجديدة، حيث اقتصر حضوره على 5 مباريات اكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد.

وجدد وناس العهد مؤخرا مع أجواء المباريات، بعد أن غاب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

قلة المشاركات جعلت جمال بلماضي، مدرب "الخضر"، لا يوجه إليه الدعوة للمشاركة في المواجهتين المقبلتين لـ"محاربي الصحراء" في التصفيات المؤهلة كأس أمم أفريقيا 2021، والمقررتين يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني أمام زامبيا وبوتسوانا.

وكان وناس قد فشل في إثبات وجوده في تجربته الإيطالية الأولى مع نابولي، حيث اكتفى بالمشاركة في 39 مباراة أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وتجدر الإشارة إلى أن تعاقد اللاعب الجزائري مع "البارتينوباي" حتى سنة 2022.