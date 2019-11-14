هدنة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل بوساطة مصرية

أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية، الخميس، بدء سريان وقف إطلاق نار بعد موافقة إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إن هدنة أبرمت مع إسرائيل بوساطة مصرية دخلت حيز التنفيذ في غزة في تمام الساعة 0330 بتوقيت جرينتش (5.30 بالتوقيت المحلي).

وأضاف، في بيان، أن "بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية".

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وأوضح أن الشروط التي اشترطها حركة الجهاد نيابة عن المقاومة تمثلت في وقف سياسة الاغتيالات وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار.

ومنذ صباح الثلاثاء، قُتل 32 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة الجهاد، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 101 مصاب، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد يثير مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.

وأطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صافرات الإنذار دوت دون توقف في المدن والتجمعات السكانية الإسرائيلية في وسط وجنوبي إسرائيل.

كما أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.