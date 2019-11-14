6 شهداء و12 مصابا في قصف إسرائيلي على دير البلح بغزة

استشهد 6 فلسطينيين، الخميس، بينهم طفل وأصيب 12 آخرون في استهداف إسرائيلي لمنزل بمنطقة البركة في دير البلح بقطاع غزة.

وأفاد مراسلو "العين الإخبارية" بأن 4 من الضحايا ينتمون لعائلة واحدة، وهم رسمي أبوملحوس ويسرى أبوملحوس، ومريم أبوملحوس، والطفل مهند أبوملحوس.

وأضافوا أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر في دير البلح تمكنت من تقديم الأكسجين وإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر شهرين تم إخراجه من تحت الأنقاض، في منزل دمره الاحتلال بالمنطقة.



من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تمكنه من استهداف وسط قطاع غزة، وتصفية أحد قادة حركة الجهاد الفلسطينية بدير البلح دون أن ذكر اسمه.



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بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 مصابين سقطوا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، لافتا إلى أنه جارٍ البحث عن مفقودين.

فيما أكدت مصادر طبية وصول 4 شهداء و10 إصابات بجراح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح.

ويرتفع بذلك عدد الضحايا الفلسطينيين منذ صباح الثلاثاء إلى 32 شهيدا، بينهم قيادي في حركة الجهاد، والمصابين إلى 101 مصاب، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد يثير مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.

وأطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.