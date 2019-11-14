ابنة عويطة “كزينة”: محاولتي بلوغ العالمية لصالح المغرب

قالت الفنانة المغربية، كزينة عويطة، أخيرا، إن سعيها نحو العالمية، يصب في مصلحة وطنها المغرب، إذ تنهج مخططا دقيقا يعتمد على أداء أغان باللهجة المغربية، في محاولة لجعلها عالمية، يرددها الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

وعبرت كزينة، في بلاغ صحفي بمناسبة صدور جديدها الفني، عن فخرها بمغربيتها، وعروبتها، على الرغم من اختيارها احتراف الغناء في أمريكا، وشق طريقها الفني من هناك.

وأصدرت ابنة نجم رياضة الجري المغربي، سعيد عويطة، فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “Metamorph” بمناسبة احتفال العالم بالهالوين، محاولة أن يكون مضمونها عميقا من خلال محاكاة مراحل تطور الإنسان، واستحضار المغرب من خلال نجمة العلم الوطني، التي ظهرت في بداية الكليب.

يذكر أن كزينة عويطة شاركت في لجنة تحكيم مسابقة غنائية، نظمتها إحدى المؤسسات الأمريكية، واحتضنتها ولاية تكساس، على الرغم من أن تجربتها الفنية لا تزال فتية.