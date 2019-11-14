جزر القمر.. أول بلد عربي يفتتح قنصليته في العيون

تستعد جزر القمر، لتكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة لها بالأقاليم الجنوبية للملكة، وذلك بمدينة العيون.
وأعلن بيانريفي تارميدي، مبعوث رئيس جزر القمر للمغرب، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحافية له مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن بلاده تستعد لافتتاح قنصليتها العامة في العيون.
ويأتي إعلان جزر القمر اليوم، بعد افتتاح ساكل العاج، في شهر يونيو الماضي، لقنصلية شرفية لها، في مدينة العيون، لتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين.
يشار إلى أن جزر القمر، سبق لها أن أكدت على لسان وزير خارجيتها خلال زيارته للمغرب، على تطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا الدولية، وكذا حول الوحدة الترابية للمملكة التي تدعمها جزر القمر في كافة المحافل الدولية، فضلا عن دعمها للموقف العادل للمغرب.
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