سرايا القدس: إطلاق مجموعة من الصواريخ على تل أبيب والمستوطنات القريبة من القدس

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد عن "إطلاق مجموعة من الصواريخ على تل أبيب والمستوطنات القريبة من القدس". ولفتت الى ان اطلاق الصليات الصاروخية الكبيرة تستهدف مدن محتلة كُبرى وتضربها في عمقها.
الى ذلك، دوت صافرات الانذار في رحوفوت وكريات ملاخي جنوب تل أبيب ومنطقة جبال القدس المحتلة.
وفي السياق، اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان رشقة الصواريخ الأخيرة من غزة هي الأكبر منذ بداية التصعيد.
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