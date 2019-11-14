أردوغان: ماضون في الوفاء بالتزامتنا وفق الاتفاق المبرم مع واشنطن

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا استطعنا إلقاء القبض على 200 فرد من تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً الى "أننا ماضون في الوفاء بالتزامتنا وفق الاتفاق المبرم مع ​واشنطن​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، أوضح أردوغان "اننا احتجزنا 872 شخصا من ​حزب العمال الكردستاني​ و​وحدات الحماية الكردية​".

ومن جهة أخرى، لفت الى "أننا لم نتلق سوى 3 مليارات يورو لدعم ​اللاجئين​"، مشيراً الى أنه "من الصعب الوصول لحد التجارة الذي نتطلع إليه مع واشنطن بسبب العقوبات".

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