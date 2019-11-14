شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الوفدى سعد بدير: عيد الجهاد أظهر المعدن الحقيقى للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الوفدى سعد بدير، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الجيزة، خلال احتفالية عيد الجهاد، إن حزب الوفد طوال تاريخه يحرص على تحقيق الأفضل للدولة المصرية، وأن هذا ما شاهدناه فى ثورة 1919 التى علمت العالم المعني الحقيقي للوطنية الخالصة.

وأضاف "بدير" أن عيد الجهاد الوطنى أظهر المعدن الحقيقي للشعب المصري الذي وقف خلف الزعيم سعد زغلول ورفاقه بعد أن ذهبوا إلى المعتمد البريطانى السير "ريجنالد ونجت"، مطالبين باستقلال مصر والحرية للبلاد، وكان من جراء ذلك أن نفوه إلى مالطة وسيشل، وظل الشعب المصري يقف بكل قوية خلف الزعيم سعد زغلول من أجل تحقيق الاستقلال والحرية .

وشدد النائب الوفدى على أهمية استلهام روح عيد الجهاد الوطني للوقف صف واحد خلف مؤسسات الدولة المصرية في كل معارك البناء والتنمية ومواجهة أعداء الوطن، والتصدى لكل من تسول له نفسه أن ينال من مصر التي تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأفضل فى كل المجالات.