فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف شرطة، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيف الشرطي المذكور، الذي يعمل في فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية في مدينة سلا، متلبسا بتلقي مبلغ مالي من شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، والمشروبات الكحولية، والذي كان قد أبلغ في وقت سابق عن تعرضه للابتزاز.
وأضاف البلاغ نفسه أنه تم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث، التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلا.. اعتقال مقدم شرطة بعد شكاية عن ابتزازه تاجر مخدرات ومشروبات كحولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.