سلا.. اعتقال مقدم شرطة بعد شكاية عن ابتزازه تاجر مخدرات ومشروبات كحولية

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف شرطة، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيف الشرطي المذكور، الذي يعمل في فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية في مدينة سلا، متلبسا بتلقي مبلغ مالي من شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، والمشروبات الكحولية، والذي كان قد أبلغ في وقت سابق عن تعرضه للابتزاز.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث، التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.