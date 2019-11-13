مؤلم.. عائلة غريق “بين الويدان” تنتظر إنتشال جثة ابنها ثلاثة أيام بعد الحادث

لاتزال عائلة غريق سد بين الويدان إقليم أزيلال تنتظر، بحزن عميق، انتشال جثة ابنها، الذي لقي مصرعه غرقا، يوم الأحد الماضي، بينما نجى صديقه بأعجوبة من الغرق.

وقالت عائلة الهالك، في حديثها لـ”اليوم 24″، إن فرق الإنقاذ لاتزال تواصل جهودها لليوم الثالث على التوالي من أجل انتشال جثة الهالك، الذي غرق يوم الأحد الماضي، في بحيرة بين الويدان في إقليم أزيلال.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن فرقة خاصة من الغواصين، تابعة للدرك الملكي بالرباط، حلت، صباح أمس الثلاثاء، في في بحيرة بين الويدان، حيث كثفت الأبحاث رفقة عناصر الوقاية في بني ملال في أعماق البحيرة، طوال اليوم، دون أن تعثر على الجثة.

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وعاين “اليوم 24″، أمس، عملية البحث في مكان الحادث إلى أن توقفت مع حلول الظلام، على أن تستمر عملية البحث، اليوم الأربعاء، على أمل العثور على جثة الهالك.

وكان الشاب، في الثلاثينات من عمره، قد لقي مصرعه، خلال رحلة استجمام بمناسبة ذكرى المولد النبوي، التي تحولت إلى فاجعة، هزت دوار القصور ضواحي بني ملال.