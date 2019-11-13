البرلمان التونسي ينتخب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

انتخب البرلمان التونسي الجديد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له، وذلك في أول جلسة عامة له، أدى خلالها النواب اليمين الدستورية.



وجاءت هذه الجلسة وسط تجاذبات بين الأحزاب على خلفية فشلها في التوصل إلى توافق بشأن رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة.



وكان مجلس شورى حركة النهضة أعلن في وقت سابق ترشيح رئيس الحزب راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، في حين أعلن التيار الديمقراطي وحركة الشعب تقديم غاوي الشواشي مرشحا مشتركا.



وأفرزت انتخابات الشهر الماضي -التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية أولى بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217- برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.



وتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسِي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.



وكان من بين المرشحين أيضا منجي مرزوق (58 عاما)، الذي شغل منصب وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومات حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013) والحبيب الصيد (2016).

اعلان



وترشح أيضا كل من توفيق الراجحي (59 عاما) الذي يشغل وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الكبرى منذ 2016، وفاضل عبد الكافي (49 عاما) الذي تقلد منصب وزير التنمية والاستثمار في حكومة يوسف الشاهد (أغسطس/آب 2016)، والخبير الاقتصادي الحبيب كراولي.



ومن بين المرشحين أيضا مروان العباسي (60 عاما)، الذي عمل محافظا للبنك المركزي التونسي منذ فبراير/شباط 2018، وإلياس الفخفاخ (47 عاما)، الذي شغل منصب وزير السياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).



المصدر: وكالات