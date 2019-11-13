دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وفاة طفل بعد «هبوط طارئ» لرحلة تابعة للخطوط وفاة طفل بعد «هبوط طارئ» لرحلة تابعة للخطوط السعودية بكندا

كشفت معلومات، اليوم الأربعاء، عن وفاة طفل- يبلغ عامين- عقب وصوله أحد المستشفيات الكندية، بعدما أدت حالته الصحية خلال وجوده مع أسرته على متن رحلة للخطوط الجوية السعودية، إلى هبوطها بشكل طارئ في مطار شرق كندا.

وأوضحت المعلومات، أن الرحلة الجوية «رقم 35»، كانت في طريقها من مدينة جدة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لكنها اضطرت للهبوط في مطار «سان جون الدولي» بإقليم «نيوفاوندلاند» الكندي؛ بسبب الحالة الطبية الطارئة للطفل، قبل أن تستكمل رحلتها المجدولة لاحقًا.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كم كيلو خسرت أحلام منذ بدأت رحلتها مع الرشاقة؟ كشفت النجمة الإماراتية أحلام بالضبط عن الوزن الذي خسرته منذ بدأت رحلتها مع الرشاقة أوائل العام الجاري، خاصة بعد أن أذهلت الجمهور بقوامها الممشوق في أحدث ظهور لها ضمن أولى حلقات العرض المباشر لبرنامج "ذا فويس". جمبسوت أحلام الدنيم الكاجوال تشعل ضجة عبر السوشيال ميديا: وهذه ماركتها 7awi 1 جمبسوت أحلام الدنيم الكاجوال تشعل ضجة عبر السوشيال ميديا: وهذه ماركتها شاهدي أيضاً: جمبسوت أحلام الدنيم الكاجوال تشعل ضجة عبر السوشيال ميديا: وهذه ماركتها وتحدثت أحلام عن مشوارها مع الريجيم خلال تصريحاتها لبرنامج Trending الذي يتم عرضه عبر قناة MBC4، حيث قالت: "كنت أتذكر حفلي في دبي وسألوني كم نزلتٍ قلت 14 كيلو.. الآن أنا نزلت حوالي 20 كيلو.. ومازلت محافظة بس المشكلة إني أنا كمان ما عم بشتهي الأكل.. حتى الشوكولاتة ما إلي نفس لإله". وعن خطتها للمرحلة المقبلة، قالت النجمة الإماراتية: "أنا عم فكر كمان أنزل 3 أو 4 كيلو هيك بيبين جسمي كتير حلو". وكانت أحلام الشامسي قد أذهلت جمهورها بإطلالتها العصرية الأنيقة التي اعتمدتها خلال الفعاليات التي حضرتها مؤخراً، حيث ظهرت خلال حفل "صناع الترفيه" ضمن موسم الرياض في السعودية ببدلة كلاسيكية رمادية أنيقة من Dior كما اختارت أيضاً جمبسوت من الدنيم من نفس الماركة للظهور بها ضمن برنامج "ذا فويس". المزيد: أحلام تستعرض رشاقتها بإطلالة عصرية مطابقة لتنسيق مي عمر في الجونة صور: اكتشفي سعر وماركة إطلالة أحلام التي أشعلت أجواء كواليس "ذا فويس" صور ⁣أحلام تتألق بفستان مذهل للمصمم زهير مراد بحفلها في السعودية اكتشفي سعر إطلالة أحلام بأولى حلقات المواجهة..لن تصدقي قيمة مجوهراتها تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو: مدرب غاضب ينهال بالضرب على لاعبيه بعد أدائهم السيء في المباراة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرب في دوري الهواة التركي يقوم بضرب لاعبي فريقه بعنف بسبب أدائهم السيء في إحدى المباريات التي خاضوها. وظهر المدرب في الفيديو وهو يدخل غرفة تبديل اللاعبين بغضب، قبل أن يبدأ في صفع اللاعبين واحدًا تلو الآخر. شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة 7awi 1 شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة شاهد أيضاً: شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة ونقلت مواقع رياضية تصريحات المدرب بعد تداول الفيديو حيث قال أنه يعمل في مجال التدريب منذ 25 عامًا، وأن كل اللاعبين بالنسبة له مثل أولاده، إلا أنه أحيانًا يخرج عن شعوره. وتحدث عن المقطع المتداول حيث قال أن هذه الواقعة حدثت قبل نحو 3 أعوام في غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات، مشيرًا إلى أنه قام بصفع اللاعبين بسبب أدائهم السيء في المباراة، حيث كان فريقه خاسرًا بنتيجة 3-1. فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة 7awi 1 فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة شاهد أيضاً: فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة وأضاف المدرب أن اللاعبين الذين يعنفهم في الفيديو يدعموه تمامًا، حتى أنهم هم من أرسلوه إليه على سبيل المزاح، وقالوا أنه من الجيد أنه كان يعاقبهم. وأنهى المدرب حديثه بقوله أنه لم يكن يقوم بهذا في كل المباريات، مستطردًا أن أي من اللاعبين أو أهلهم لم يقدم أي شكوى ضده فيما حدث. المزيد: فيديو: حارس مرمى يخطف الأنظار ويسجل ركلة حرة على طريقة النجوم الكبار رونالدو يربح 44 مليون يورو من إنستجرام.. فكم تبلغ أرباح ميسي؟ فيديو: وفاة ملاكم أمريكي بلكمة قاتلة.. وهكذا رد المتسبب في الواقعة شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن إعلانات النجم المصري تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو طريقة عمل سلة سي فود الأناناس.. ألذ طبق استوائي لعائلتك قدمي لعائلتك سلة الأناناس بالسي فود كوجبة غذائية شهية ومتكاملة بطعم استوائي رائع سيجعلهم يعشقون تناول المأكولات البحرية حتى إذا كانوا يمانعون أكلها من قبل. أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة 7awi 1 أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة شاهدي أيضاً: أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة مبدئياً، احضري ثمرة أناناس، ثم اخليها من القلب، وبعدها ضعي عصي الشواء بمحيط ثمرة الأناناس، ثم قطعي السبيط إلى أحبال طولية دون أن تفصليها، وبعدها لفيها بشكل متتابع حول أعواد الشواء كما هو موضح بالفيديو. الآن نظفي الجمبري وباقي أنواع السمك التي ستضيفينها لطبقك، ثم قطعي بعض وحدات البصل والطماطم والمشروم والفلفل وبعض أوراق الكرفس، والآن اقلي الخضراوات في القليل من الزبد، ثم تبيلها بالملح وأضيفي السمك والجمبري. طاجن السي فود 7awi 1 طاجن السي فود الآن ضعي مزيج الخضراوات والسي فود داخل سلة السبيط والأناناس، ثم غطيها بطبقة كافية من خليط الجبن، وضعيها في الفرن في درجة حرارة مناسبة حتى تذوب الجبن وينضج السبيط، وبعدها قدميها لعائلتك ساخنة مع الخبز أو الأرز أو المعكرونة. تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO الإمارات تطلق خدمة للمسافرين على الدرجة الأولى ورجال الأعمال مواقع حاوي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

يأتي هذا، فيما أعلن مسؤول بالشرطة الكندية، أن «الطفل الذي يبلغ عامين، توفي لدى وصوله المستشفى القريب من المطار»، وأضاف أن «مكتب مدير الفحص الطبي في الإقليم سيحدّد سبب الوفاة، مستبعدًا وجود شبهة»، فيما رفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بأسرة الطفل.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية