مؤيدون للمعارض غوايدو يحتلون جزءا من سفارة فنزويلا في برازيليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خوان غوايدو

احتل أنصار لخوان غوايدو صباح الأربعاء جزءا من سفارة فنزويلا في البرازيل بعدما فتح لهم أفراد من طاقم البعثة الأبواب في تعبير عن ولائهم لزعيم المعارضة، حسبما أعلنت تيريزا بيلاندريا السفيرة التي عينها غوايدو.

لكن مصدرا في الشرطة البرازيلية ذكر أن هذه المجموعة "تحاول التفاوض بطريقة سلمية" مع أنصار للرئيس نيكولاس مادورو داخل السفارة حيث يبدو الوضع ملتبسا بينما تبدأ المحادثات الثنائية لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية.