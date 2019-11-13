فتح مسربي الاوتوستراد الساحلي في الناعمة حارة الناعمة

يتم في هذه اللحظات فتح مسربي الاوتوستراد الساحلي في منطقة ​الناعمة​ - ​حارة الناعمة​، حيث تم رفع السواتر الترابية والعوائق من وسط الطريق يواسطة آلية "بوبكات" وسط حضور عناصر من ​الجيش​.

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