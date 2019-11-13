مسيرة صامتة لأهالي الشوف في بعقلين حدادا على أبو فخر

نظم عدد من أبناء منطقة ​الشوف​، مسيرة صامتة على الطريق الرئيسية في بلدة بعقلين، ب حدادا على علاء ابو فخر، ورفع خلالها المواطنون صوره ولافتات منددة بالتعاطي اللامسؤول تجاه الحراك.

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