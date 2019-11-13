قوة من سوات تصل الى المقدادية بديالى 'لضبط الاوضاع'

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من سوات ومديرية شرطة المقدادية وصلت اليوم، الى القضاء، وفرضت اجراءات مشددة بعد توتر الاوضاع".

وأوضح المصدر، أن "الاوضاع الامنية تتطورت الى حرق منزلين على خلفية النزاع العشائري الذي اسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين صباح اليوم بقرية الهارونية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".