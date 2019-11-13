شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. الرئيس المصري يزور الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يلتقى السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما.

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