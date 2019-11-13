شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لمحلية النواب اليوم لبحث ملف تطوير العشوائيات والباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات اليوم الأربعاء، لمتابعة عدد من الملفات بحضور ممثلى الحكومة، ومناقشة ملف تطوير العشوائيات.

وتناقش اللجنة في الاجتماعين الأول والثاني، طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات، وطلب إحاطة آخر بشأن قيام رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بتأجير ما يسمى بـ"سويقة أبو كبير" لأحد الأشخاص الذى يقوم بدوره بجمع قيمة إيجارية عشوائية من الباعة الجائلين الذين يفترشون بعض شوارع المدينة بالمخالفة للقانون، بالإضافة لطلبات إحاطة بشأن رصف بعض الطرق.

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أما الاجتماع الثالث، فتناقش اللجنة خلاله الإجراءات التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لحصر المناطق العشوائية وتطويرها في إطار توجه الدولة نحو القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.