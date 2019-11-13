البنك المركزي يطرح أذون خزانة لأجل عام بـ 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر، بحسب ما نقلته وكالةر رويترز.

وأضاف البنك أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.