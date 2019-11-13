الولايات المتحدة تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بوليفيا

نصحت الولايات المتحدة رعاياها، مساء الثلاثاء، بعدم السفر إلى بوليفيا.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الولايات المتحدة أمرت عائلات موظفي الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء، بمغادرة بوليفيا بسبب الاضطرابات التي تشهدها الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وحذرت الوزارة أيضاً المواطنين الأميركيين من السفر إلى بوليفيا وقالت، إن الحكومة الأميركية أصبحت قدرتها محدودة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطارئة وذلك بعد أن أثارت انتخابات يحتدم نزاع بشأن نتيجتها احتجاجات دفعت الرئيس إيفو موراليس إلى الاستقالة والفرار من البلاد.
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وبهذا، تضع الولايات المتحدة بوليفيا في مصاف دول تشهد صراعات مثل الصومال وسوريا، وتمت إضافة فنزويلا إلى تلك القائمة في يناير.
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