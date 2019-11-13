واشنطن: آلاف الأسرى من داعش في سوريا "قنبلة موقوتة"

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن وجود نحو عشرة آلاف أسير من تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم في مخيمات بشمال شرق سوريا يمثل قنبلة موقوتة وتهديدا أمنيا كبيرا، حتى وإن كانت قوات سوريا الديمقراطية قادرة تماما على تأمينهم.

وقال المسؤول، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، "إنها لقنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز كثير منهم مقاتلون أجانب".

وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم.

ويحتجز إرهابيو داعش وعائلاتهم في سجون ومخيمات تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي حليف للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وعبرت دول ومنظمات عدة عن قلقها من أن يؤدي العدوان التركي على شمال شرق سوريا إلى فرار محتجزي داعش وعائلاتهم.

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