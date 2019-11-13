اخبار العالم

الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة إلى الإمارات

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة إلى الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الرئيس المصري

يبدأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردته وكالة وام .

 

Advertisements

وبحسب وام، سيبحث الرئيس المصري، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.

 

وأشارت إلى أن المباحثات ستشمل إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا