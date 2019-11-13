اليمن. "وطن" التنموية تسيَّر قافلة ملابس شتوية لقوات الجيش في الجبهات

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. "وطن" التنموية تسيَّر قافلة ملابس شتوية لقوات الجيش في الجبهات والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
سيّرت مؤسسة وطن التنموية، قافلة كسوة الشتاء للعام 2019، للمقاتلين في الخطوط الامامية في جبهات القتال.
وقال مدير عام مؤسسة وطن أكرم حمادي إن القافلة احتوت على كسوة الشتاء لـ13 ألف مقاتل، في جبهات نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة الجوف، وصرواح، وقانية البيضاء، وفضحة وبيحان.
وأضاف حـُمادي لموقع الجيش "26سبتمبر" أن المؤسسة نفذت قبل ايام عدد من المشاريع للجرحى، وأسر المرابطين، حيث تم توزيع كسوة لعدد 1500 جريح، وتوزيع سلال غذائية لأسر المرابطين في الجبهات، اضافة إلى مشروع توزيع مبالغ نقدية ولحوم للمرابطين في الجبهات.
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