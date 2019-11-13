سبعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول









اسماء السيد - كابول: قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء في كابول، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في الساعة 7,25 (2,55 ت غ) في القطاع "بي دي 15" بشمال العاصمة الأفغانية على مقربة من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحصيلة مؤقتة.

