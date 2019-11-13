الجيش الليبي: أحبطنا 36 محاولة لمهاجمة مطار طرابلس

قال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن تمركزات الجيش بالعاصمة طرابلس قوية أمام المليشيات المنهارة، ولا سيما حول مطار طرابلس الدولي الذي تصدى للعديد من هجمات المليشيات الفاشلة.

وتابع الخرطوش في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" على هامش جولة تفقدية لقادة الجيش الليبي في محور كازيرما وكوبري المطار للاطمئنان على تمركزات وحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني، أن الجيش الليبي يحقق العديد من التقدمات المحسوبة بمختلف المحاور وفقا للخطة الموضوعة من القيادة العامة.





وأضاف الخرطوش أن الجيش الليبي بتمركزاته الجديدة قضى على أي محاولة للتقدم من قبل المليشيات جنوب وشرقي العاصمة.

وأشار إلى أن مطار طرابلس الدولي في أمان تام ولم يتعرض لأي هجوم من قبل المليشيات منذ شهور بعد محاولاتهم لمهاجمته أكثر من 36 مرة، فشلت جميعها منذ السيطرة عليه في 5 أبريل/نيسان الماضي.





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ونوه الخرطوش بأن الروح المعنوية للجنود بالمحاور عالية، قائلا: "دائما ما كانت الحرب الاستراتيجية طويلة الأمد سلاحا قويا للجيش الليبي في مواجهة المليشيات".

وشدد الخرطوش على أن الجولة -التي ضمت العقيد مهدي العوامي آمر كتيبة 409 مشاة والعقيد حافظ المجدوب آمر كتيبة الاستطلاع والرائد فرج القطعاني آمر مكلف كتيبة 276 مشاة- كانت ناجحة جدا للوقوف على احتياجات الأفراد ورفع الروح المعنوية.





واختتم الخرطوش أن القادة العسكريين توقفوا بأنفسهم على تحركات وهروب المليشيات الإرهابية من خلال الرصد المباشر.

وكان الخرطوش قد أكد، الإثنين، أن مدفعية الجيش الليبي تتعامل بدقة مع عدد من نقاط الجماعات المسلحة في مختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس.



وأشار إلى أن سلاح الجو مستمر في دك مواقع تخزين الذخائر ومناطق تستخدم لتمركز الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة.



