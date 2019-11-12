كانت الفنانة فرح الفاسي محط انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في مشهد جريء، في فيلم سينمائي عرضته قناة “ام بي سي 5″، ولم ترد، آنذاك، على الرغم من الضجة المثارة حول ذلك، لكنها أوضحت تفاصيل المشهد، مدافعة عن نفسها في تعليق على “أنستغرام”، أمس الاثنين.
وأوضحت فرح الفاسي، ردا على سؤال معجبة حول المشهد المثير للجدل في فيلم “القلب الغارق”، أنها كانت ترتدي ملابس تحتية أسفل القطع الفوقية، التي ظهرت أنها نزعتها في المشهد، مدافعة عن نفسها أمام طرح تعريها لتجسيد ذلك المشهد.
وكانت صفحات قد هاجمت فرح الفاسي، بسبب المشهد الجريء، بينما انتقد آخرون قناة “إم بي سي5” لأنها تعرض أفلام سينمائية فيها مشاهد جريئة، لا يمكن مشاهدتها رفقة العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما خلقت جدلا في “السوشل ميديا”.. فرح الفاسي توضح تفاصيل “المشهد الجريء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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