فريق اتحاد الشوتوكان للكراتيه: إنجاز عالمي تلو الآخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل اتحاد الشوتوكان للكراتيه في البلاد، تحقيق الإنجازات والميداليات بعد مشاركة لاعبين عنه بالعديد من البطولات العالمية المختلفة هذا العام.



وفي هذا الصدد، قال المدرب الدولي المعترف به من اتحاد الشوتوكان العالمي، عبد الله الحسيني، الذي يشرف على مدرسة الحسيني للكراتيه في شفاعمرو، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "نشارك سنويا بالعديد من البطولات المحلية والدولية، وخلال العام الحالي شاركنا ضمن فريق منظم على مستوى البلاد بمشاركة رئيس هيئة الحكام العالمية علي طربيه، في بطولة كأس البحر الأسود في أوكرانيا، بالإضافة إلى بطولة العالم في بوخارست، وبطولة أوروبا في مقدونيا".

وأضاف أننا "خضنا البطولات بمشاركة طلاب من مختلف أنحاء البلاد، وكانت لنا إنجازات وميداليات عدة، أبرزها الميدالية الذهبية في القتال الشوبو سمبون وwkf من نصيب الطالبة ميس عمر من دير الأسد، ميداليتين فضية وبرونزية حصدها الطالب سنان شريفي من شفاعمرو بعد تخطيه 5 مراحل شاقة في الكاتا وهذا إنجاز غير مسبوق في تاريخ البلاد، ميدالية فضية في الكاتا وأخرى برونزية في القتال من نصيب الطالب حسان هواري من شفاعمرو الذي يعتبر أصغر طالب في الفريق، بالإضافة إلى فضية في الشوبو سمبون للطالب محمد أبو ريا وبرونزيتين في الشوبو سمبون أيضًا للطالبين عمران طربيه ومجد خلايلة".

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وعن المعايير التي يتم بحسبها اختيار اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية، أجاب الحسيني "يوجد لدينا برامج ومعايير لقبول الطلاب وأهمها المعايير الأخلاقية ثم تأتي المعايير الفنية، بحيث يجتاز الطلاب اختبارات عملية ليتمكن من تمثيلنا في البطولات بالشكل المطلوب، علمًا أن جيل المشاركين يبدأ من 5 سنوات وما فوق ومن مختلف أنحاء البلاد، ناهيك عن أننا في مدرسة الحسيني للكراتيه نستضيف في نهاية كل عام بطولة لمشاركين من جميع أنحاء البلاد، وفي العام الماضي استضفنا أكثر من 450 لاعب ولاعبة من 48 بلدة".



وعن المتسابقين الذين شاركوا عن مدرسة الحسيني في بطولة أوروبا الأخيرة، ذكر "اللاعب حسان هواري من شفاعمرو حصد الميدالية الفضية في قتال wkf بالإضافة إلى ميدالية برونزية في قتال الكاتا، اللاعب سنان شريفي الذي حصد الميدالية الفضية في الكاتا، بالإضافة إلى وصول عدد من اللاعبين على مستوى فريق اتحاد الشوتوكان ككل لمراحل متقدمة وهم قصي شعبان، مصطفى داهود، أصيل حسن، محمود خوالد وإبراهيم محاميد من شفاعمرو، نذير طربيه من سخنين، هشام محاميد من أم الفحم وشريف جمال من عرعرة الذين قدموا أداء رائعا واستطاعوا تسجيل النقاط لكنهم لم يصلوا إلى النهائيات نظرًا لصعوبة المنافسة والمستوى المتقدم الذي يتمتع به المتسابقون من باقي الدول المنافسة".

وختم الحسيني بالقول "من هنا أتوجه بالشكر للمدرب علي طربيه على مجهوده ودعمه اللا متناهي، وأنظارنا الآن تتجه نحو بطولة أذربيجان المفتوحة بعد أسبوعين، من ثم إلى بطولة إستونيا الدولية المفتوحة المقررة بعد شهرين، بالإضافة إلى بطولة البرتغال المفتوحة وبطولة العالم في أواسط شهر نيسان/أبريل من العام المقبل في إسطنبول، ونحن ننشط ونجتهد من أجل بناء جيل طموح ومثالي خال من كافة الظواهر السلبية".