شكرا لقرائتكم ترمب وماكرون يتفقان على التنسيق بشأن سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الرئيسان الأميركي، دونالد ترمب، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي أمس الاثنين، ملفات إيران وسوريا والتجارة.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "الزعيمين أكدا مجددا على التزامهما باستمرار التنسيق بشأن سوريا".

كما أضاف المتحدث أن الرئيسين عبرا عن "قلقهما بشأن الخطوات التي تتخذها إيران لتطوير برنامجها النووي".

وفي مكلف التجارة كتب دير: "الرئيس ترمب شدد على أهمية ضمان‭‭ ‬‬فرص متساوية للشركات الأميركية".

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من جهته، قال ماكرون إنه سيلتقي ترمب قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في لندن يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكتب ماكرون على حسابه في "تويتر" أنه أجرى "مناقشة ممتازة" مع ترمب هاتفياً مساء الاثنين حول سوريا وإيران وحلف الناتو.

وأضاف أنهما تحدثا بشكل فيه "الكثير من التقارب"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي المكالمة الهاتفية بعد قول ماكرون الأسبوع الماضي إن حلف الناتو في حالة "موت سريري"، مشيراً إلى الافتقار للتنسيق، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأميركية، في ظل قيادة ترمب.

وكان انشغال ترمب بالإنفاق الدفاعي على الناتو ملفاً ثابتاً منذ توليه منصبه عام 2016، ومن المتوقع أن يظهر ذلك أيضاً في قمة لندن.