رسمياً.. معاناة المنتخب الوطني تنتهي بصرف مستحقاته المالية

ويتواجد المنتخب الوطني في العاصمة الاردنية عمان، استعداداً لملاقاة ايران في الـ14 من تشرين الثاني الجاري ومواجهة البحرين في الـ19 من الشهر ذاته.

وقال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة، قررت صرف المستحقات المالية لوفد المنتخب الوطني المسافر الى عمان".



واوضح بالقول، "من المقرر ان يتم صرف الصك الخاص بوفد المنتخب يوم غد الاربعاء"، مبيناً انه "سيلتحق بوفد المنتخب الوطني في عمان يوم غد".

ووصل وفد المنتخب الوطني الى العاصمة الاردنية يوم الاحد الماضي وخاض ثلاث وحدات تدريبية حتى الان.

