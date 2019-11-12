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2019-11-12 | 16:55
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صرفت اللجنة المنيثقة من القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة، مستحقات وفد المنتخب الوطني المتواجد حالياً في العاصمة الاردنية عمان استعداداً لمواجهتي ايران والبحرين في التصفيات المزدوجة.
وقال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة، قررت صرف المستحقات المالية لوفد المنتخب الوطني المسافر الى عمان".
واوضح بالقول، "من المقرر ان يتم صرف الصك الخاص بوفد المنتخب يوم غد الاربعاء"، مبيناً انه "سيلتحق بوفد المنتخب الوطني في عمان يوم غد".
ووصل وفد المنتخب الوطني الى العاصمة الاردنية يوم الاحد الماضي وخاض ثلاث وحدات تدريبية حتى الان.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. معاناة المنتخب الوطني تنتهي بصرف مستحقاته المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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