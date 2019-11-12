الحريري لبري: متوقف عن تناول الالبان ‏والاجبان وحالة البلد بدها ريجيم سياسي

نقل أحد زوار بيت الوسط عن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب لرئيس مجلس النواب نبيه بري في جريدة " النهار " قوله "بري أخ كبير، وقلبه الكبير لا يتحمل أن يكون على عداء معي الى الأبد. وأنا أشكره فعلاً على لبن العصفور مع العلم انني متوقف عن تناول الالبان والاجبان، وحالة البلد تحتاج إلى "ريجيم سياسي"، مؤكداً أن "صداقة بري ومحبته واحترامه أولوية عندي نسبة لأي اعتبارات ولا شيء في هذه الدنيا يمكن أن يضعنا في خانة العداوة".
وكان نقل عن بري أنه "قدّم لبن العصفور الى الحريري وأنه سيكون على عداء معه الى الأبد إذا رفض تشكيل الحكومة."
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