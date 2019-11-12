الحريري لبري: متوقف عن تناول الالبان ‏والاجبان وحالة البلد بدها ريجيم سياسي

نقل أحد زوار ​بيت الوسط​ عن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تعليقاً على الكلام المنسوب لرئيس ​مجلس النواب​ نبيه ‏بري في جريدة " النهار " قوله "بري أخ كبير، وقلبه الكبير لا يتحمل أن يكون على عداء ‏معي الى الأبد. وأنا أشكره فعلاً على لبن العصفور مع العلم انني متوقف عن تناول الالبان ‏والاجبان، وحالة البلد تحتاج إلى "ريجيم سياسي"، مؤكداً أن "صداقة بري ومحبته واحترامه أولوية عندي نسبة لأي اعتبارات ولا شيء في هذه الدنيا يمكن أن يضعنا في خانة العداوة".‏

وكان نقل عن بري أنه "قدّم لبن العصفور الى الحريري وأنه سيكون على عداء معه الى ‏الأبد إذا رفض تشكيل الحكومة."‏